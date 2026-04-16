Кремль допускал, что США откажутся продлевать лицензию на закупку нефти

Москва заранее предполагала, что Вашингтон не будет продлевать лицензию на закупку российской нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий», — сказал он.
Песков напомнил, что Россия уже несколько лет «живет под грузом санкций», которые Кремль считает незаконными с точки зрения международного права.
«Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и ограничение движения по Ормузскому проливу привели к перебоям в поставках нефти и резкому повышению цен на топливо. США временно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда до 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля.
Тогда Песков говорил, что рост цен на нефть и послабление санкций США в отношении России принесут в бюджет дополнительные доходы. По данным Международного энергетического агентства, доходы Москвы от экспорта нефти и нефтепродуктов составили $19 млрд, что почти вдвое больше, чем в феврале.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.