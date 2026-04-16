В Госдуме пригрозили Европе ударом «Орешником» по заводам БПЛА

Парламентарий обратил внимание на то, что российская сторона заявила во всеуслышание, что знает, где конкретно и в каких объемах выпускается оружие для киевского режима. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что координаты цехов по выпуску БПЛА имеются и удар по ним возможен в любое время, в случае если такое решение примет Верховный главнокомандующий.
«Просто еще даем европейцам шанс одуматься, оценить риск размещения таких заказов на своей территории. Сообразить, наконец, что таким образом втягивают свои страны в прямое военное противостояние с ядерной державой», — подчеркнул Журавлев.
Ранее информацию Минобороны РФ о координатах цехов по выпуску БПЛА для Украины в Европе прокомментировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил считать перечень предприятий списком целей для ударов России. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отреагировал на заявление Медведева в соцсети X, призвав европейцев не принимать решений, которые бы спровоцировали Кремль на ответные действия.