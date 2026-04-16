В Госдуме пригрозили Европе ударом «Орешником» по заводам БПЛА

России известны места расположения предприятий по выпуску дронов для Украины в европейских странах, поэтому по ним будет несложно нанести удар ракетой «Орешник». Об этом первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Ленте.ру», комментируя информацию Минобороны о местоположении цехов по производству БПЛА для пополнения арсенала ВСУ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий обратил внимание на то, что российская сторона заявила во всеуслышание, что знает, где конкретно и в каких объемах выпускается оружие для киевского режима. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что координаты цехов по выпуску БПЛА имеются и удар по ним возможен в любое время, в случае если такое решение примет Верховный главнокомандующий.

«Просто еще даем европейцам шанс одуматься, оценить риск размещения таких заказов на своей территории. Сообразить, наконец, что таким образом втягивают свои страны в прямое военное противостояние с ядерной державой», — подчеркнул Журавлев.

Ранее информацию Минобороны РФ о координатах цехов по выпуску БПЛА для Украины в Европе прокомментировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил считать перечень предприятий списком целей для ударов России. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отреагировал на заявление Медведева в соцсети X, призвав европейцев не принимать решений, которые бы спровоцировали Кремль на ответные действия.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше