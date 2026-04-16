Мадьяр заявил, что не будет работать в кабинете Орбана

Победивший на парламентских выборах Петер Мадьяр будет работать в одном из зданий министерств, которое находится недалеко от здания венгерского парламента на левом берегу Дуная в Будапеште. Об этом лидер партии «Тиса» сообщил на своей странице в социальной сети X.

Источник: Reuters

«В период правления партии “Тиса” канцелярия премьер-министра не будет располагаться в Кармелитском монастыре в Замковом районе, который Виктор Орбан обустроил для себя», — написал Мадьяр.

Кармелитский монастырь — это исторический комплекс в Замковом квартале (1-й район), построенный в XVIII веке. С 2019 года в ней находилась официальная резиденция премьер-министра Венгрии.

Близкий советник Мадьяра Золтан Танач в комментарии Bloomberg назвал Кармелитский монастырь символом «тщеславной, властолюбивой власти». «Хорошее правительство не такое», — сказал он.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. После обработки 98,9% голосов «Тиса» получила 138 мест в парламенте, что дало ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест.

Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться». Он назвал результаты парламентских выборов «понятными и болезненными» для ФИДЕС, но пообещал «продолжать служить нашей стране и венгерской нации».

Узнать больше по теме
Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
Читать дальше