Мадьяр заявил, что не будет работать в кабинете Орбана

«В период правления партии “Тиса” канцелярия премьер-министра не будет располагаться в Кармелитском монастыре в Замковом районе, который Виктор Орбан обустроил для себя», — написал Мадьяр.
Кармелитский монастырь — это исторический комплекс в Замковом квартале (1-й район), построенный в XVIII веке. С 2019 года в ней находилась официальная резиденция премьер-министра Венгрии.
Близкий советник Мадьяра Золтан Танач в комментарии Bloomberg назвал Кармелитский монастырь символом «тщеславной, властолюбивой власти». «Хорошее правительство не такое», — сказал он.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. После обработки 98,9% голосов «Тиса» получила 138 мест в парламенте, что дало ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест.
Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться». Он назвал результаты парламентских выборов «понятными и болезненными» для ФИДЕС, но пообещал «продолжать служить нашей стране и венгерской нации».