Матвиенко встретилась с Эрдоганом в Стамбуле

В Стамбуле началась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «РИА Новости».
Встреча проходит во дворце Долмабахче.
Матвиенко находится в Турции во главе делегации Совфеда, принимающей участие в мероприятиях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Ранее она провела переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, отметив важность того, что накануне были урегулированы последствия ситуации, связанной с крушением самолета авиакомпании AZAL в 2024 году.
В марте по итогам переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана турецкая сторона заявила о готовности стать площадкой для следующего раунда российско-украинских переговоров.
