Матвиенко встретилась с Эрдоганом в Стамбуле

Матвиенко находится в Турции во главе делегации Совфеда, принимающей участие в мероприятиях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Ранее она провела переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, отметив важность того, что накануне были урегулированы последствия ситуации, связанной с крушением самолета авиакомпании AZAL в 2024 году.