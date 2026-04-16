Политолог: Трамп хочет перекрыть провал в Иране операцией на Кубе

Эксперт высказал предположение, что команда Белого дома в настоящее время ищет способ компенсировать неудачу на Ближнем Востоке. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Вашингтону не удалось одержать верх в военном противостоянии с Тегераном, сменить власть в Исламской республике и теперь приходится вести сложные переговоры с иранцами. По прогнозу политолога, диалог двух конфликтующих сторон, скорее всего, завершится сделкой, которую будет сложно выдать за успех США.
«Поэтому Трамп ищет следующее направление, жертву, страну, в отношении которой можно будет провести агрессию и хотя бы попытаться организовать быструю победу. Куба может стать следующей мишенью», — резюмировал Дудаков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон ведет планирование операции на Кубе. Военное ведомство готовится к вмешательству в дела острова на случай, если соответствующее распоряжение отдаст Дональд Трамп.