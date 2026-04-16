Экс-офицер ВМС США сравнил поиск иранских мин со «стрижкой газона»

Разминирование Ормузского пролива для США может быть не только трудоемким, но и бесконечным процессом, так как после обезвреживания американцами иранских мин Тегеран устанавливает новые, сообщил Politico отставной офицер ВМС США из американского Центра морской стратегии Стивен Уиллс.
По словам Уиллса, поиск мин «похож на сбор одуванчиков в саду, чтобы проложить дорожку, по которой можно пройти, не наступив на одуванчик». Однако это процесс, по словам экс-офицера, также сравним со стрижкой газона. Расчищенная в один день территория на следующий может быть повторно заминирована небольшими иранскими судами.
После начала военной операции США и Израиля в Иране последний объявил о прекращении судоходства в Ормузском проливе и начал его минирование. В марте Вашингтон заявил об уничтожении более 20 иранских минных заградителей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что с помощью минирования пролива Тегеран занимается шантажом, «а США не позволят себя шантажировать».
После неудавшихся переговоров с Тегераном Вашингтон 13 апреля объявил блокаду иранских портов в проливе. По заявлению Пентагона, за первые двое суток ограничений по этим водам не прошло ни единого судна, включая иранские минные корабли.
