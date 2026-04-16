«А пока мы будем поддерживать эту блокаду, успешную блокаду, ровно столько, сколько потребуется. Но если Иран сделает неверный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергетических объектов», — сказал он.
Хегсет: США ударят по энергетике Ирана, если он примет неверные решения
ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Американские вооруженные силы могут, поддерживая морскую блокаду Ирана, ударить по его энергетическим объектам, если Тегеран примет неверное решение. Об этом заявил на пресс-конференции военный министр США Пит Хегсет.