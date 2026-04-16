Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев совершит визит в Турцию 17 апреля

Источник: Акорда

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщили в Акорде.

«Президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии», — говорится в сообщении.

В программе визита также запланирован ряд двусторонних встреч.

Форум в Анталье — это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.

Ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обсуждал с казахстанским лидером государственный визит президента Реджеп Тайип Эрдоган, который состоится 14 мая.

