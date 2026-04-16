Токаев совершит визит в Турцию 17 апреля

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщили в Акорде.
«Президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии», — говорится в сообщении.
В программе визита также запланирован ряд двусторонних встреч.
Форум в Анталье — это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.
Ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обсуждал с казахстанским лидером государственный визит президента Реджеп Тайип Эрдоган, который состоится 14 мая.