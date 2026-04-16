Эксперт: Европа не сможет полностью отказаться от американских вооружений

Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) исторически развивался в тесной связи с американским и, как следствие, в большинстве стран ЕС сохранил только нишевые компетенции. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее газета Financial Times сообщила, что между ЕС и НАТО возникли разногласия по поводу того, кто должен контролировать процесс милитаризации Европы. Как пишет издание, союзники не могут договориться, кому управлять наращиванием оборонных производств в ЕС и как это повлияет на будущий арсенал европейских стран.

Ермаков отметил, что в последнее время в Европе все чаще поднимают тему опоры на собственные силы в оборонной сфере. По его мнению, более «постоянны и безнадежны» только разговоры о «евроармии».

На практике все упирается даже не в противодействие США, а в необходимость очень крупных трат, причем трат на развитие не своей промышленности, а соседней страны. Упрощенно говоря, почему среднестатистический бельгиец должен поддерживать закупку французской системы вооружений — еще более дорогую, чем американская?

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Эксперт отмечает, что в большинстве «младших» стран ЕС построить самостоятельный ВПК будет достаточно сложно и им придется закупать оружие у других стран.

При этом, по словам Ермакова, стоимость европейского вооружения будет выше американского и по объективным причинам: меньшая серийность и необходимость создавать многое с нуля.

На практике, возможно, европейцы будут чуть больше покупать свое, но о полном замещении не может быть речи. Скорее, вместо американского на европейские рынки придет больше оружия других, неевропейских стран.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Например, за последние годы выросли поставки в Европу южнокорейских танков и САУ, израильских ракетных систем, пояснил эксперт.

В начале апреля издание Foreign Affairs сообщило, что теперь безопасность Европы будет определяться не Брюсселем. По информации FA, из-за невозможности рассчитывать на США в этом вопросе на континенте сложилось новое «оборонное ядро» из таких стран, как Германия, Польша, Франция и Великобритания.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше