Эксперт: Европа не сможет полностью отказаться от американских вооружений

Ранее газета Financial Times сообщила, что между ЕС и НАТО возникли разногласия по поводу того, кто должен контролировать процесс милитаризации Европы. Как пишет издание, союзники не могут договориться, кому управлять наращиванием оборонных производств в ЕС и как это повлияет на будущий арсенал европейских стран.
Ермаков отметил, что в последнее время в Европе все чаще поднимают тему опоры на собственные силы в оборонной сфере. По его мнению, более «постоянны и безнадежны» только разговоры о «евроармии».
На практике все упирается даже не в противодействие США, а в необходимость очень крупных трат, причем трат на развитие не своей промышленности, а соседней страны. Упрощенно говоря, почему среднестатистический бельгиец должен поддерживать закупку французской системы вооружений — еще более дорогую, чем американская?
Эксперт отмечает, что в большинстве «младших» стран ЕС построить самостоятельный ВПК будет достаточно сложно и им придется закупать оружие у других стран.
При этом, по словам Ермакова, стоимость европейского вооружения будет выше американского и по объективным причинам: меньшая серийность и необходимость создавать многое с нуля.
На практике, возможно, европейцы будут чуть больше покупать свое, но о полном замещении не может быть речи. Скорее, вместо американского на европейские рынки придет больше оружия других, неевропейских стран.
Например, за последние годы выросли поставки в Европу южнокорейских танков и САУ, израильских ракетных систем, пояснил эксперт.