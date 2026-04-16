Боня поблагодарила Кремль за реакцию на ее обращение к Путину

Блогер и телеведущая Виктория Боня выразила благодарность пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за реакцию на ее обращение к главе государства Владимиру Путину.
Она отметила, что рада услышать о внимании к своим словам, а также поблагодарила за информацию о том, что по затронутым вопросам уже ведутся работы.
«Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал», — заявила блогер в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
Боня также поблагодарила пользователей соцсети за поддержку.
«Я бы предала свой русский дух, если бы не озвучила то, что было у меня камнем в душе!» — написала она.
На этой неделе Боня ранее опубликовала 18-минутное обращение, где затронула пять пунктов, которые «наболели», «очень важны на повестке дня» и о которых, по ее словам, президенту «ни один губернатор не скажет» — блокировки, паводки в Дагестане, «видный из космоса» разлив мазута у берегов Анапы и изъятие заболевшего скота в Новосибирской области.
Песков заявил, что в Кремле видели ролик, и отметил, что темы, затронутые Боней, — резонансные. «Справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей. Это все не оставлено без внимания», — сказал он.
