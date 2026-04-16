Spiegel узнал, что в офисе минобороны ограничили пользование гаджетами

Минобороны Германии ограничило использование ряда гаджетов в штаб-квартире ведомства на фоне «опасения угрозы шпионажа» со стороны России и Китая, пишет Spiegel.
По информации издания, в середине февраля для комплекса зданий Бендлер-блок в Берлине была распространена новая директива по безопасности. Суть — в полном запрете приносить на очные и виртуальные встречи личные устройства — мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, если обсуждаются материалы с маркировкой «Конфиденциально — только для служебного пользования» или выше.
Особенно это касается встреч, связанных с планированием учений, развертыванием сил и оперативной готовностью ведомства.
Указанные устройства перед такими встречами должны помещаться в специальных шкафчики, расположенные в коридорах. Аналогичные ограничения действуют и в офисах, где держатся документы с пометкой «конфиденциально», то есть касаются практически всего административного комплекса министерства, отмечает издание.
