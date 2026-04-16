Spiegel узнал, что в офисе минобороны ограничили пользование гаджетами

По информации издания, в середине февраля для комплекса зданий Бендлер-блок в Берлине была распространена новая директива по безопасности. Суть — в полном запрете приносить на очные и виртуальные встречи личные устройства — мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, если обсуждаются материалы с маркировкой «Конфиденциально — только для служебного пользования» или выше.