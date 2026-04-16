Иран пригрозил потопить все корабли США, блокирующие Ормузский пролив

«Давление должно усилиться. Наши пусковые установки нацелены на военные корабли, и мы потопим их все», — сказал он.
Говоря о попытках США ввести военно-морскую блокаду Ирана, он заявил, что этот план определенно потерпит неудачу.
«Подобно историческому поражению Соединенных Штатов в попытке открыть Ормузский пролив, им также суждено потерпеть неудачу в военно-морской блокаде», — подчеркнул Резаи.
Экс-командующий КСИР заявил, что ВС Ирана никогда не позволят США добиться успеха в продолжении своей военно-морской блокады и обладают «значительными неиспользованными рычагами» для противостояния.
Ормузский пролив был заблокирован Ираном после начала военной операции США и Израиля. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились неудачно.
После их провала президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. 15 апреля стало известно, что США в полной мере ввели блокаду иранских портов. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив.
