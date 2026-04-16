Иран пригрозил потопить все корабли США, блокирующие Ормузский пролив

После их провала президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. 15 апреля стало известно, что США в полной мере ввели блокаду иранских портов. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив.