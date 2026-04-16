Иран пригрозил потопить все корабли США, блокирующие Ормузский пролив

Военный советник верховного лидера Ирана, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи заявил, что пусковые установки вооруженных сил Ирана готовы поразить американские военные корабли и потопить их все, его слова передает иранский телеканал «Press.tv».

Источник: РБК

«Давление должно усилиться. Наши пусковые установки нацелены на военные корабли, и мы потопим их все», — сказал он.

Говоря о попытках США ввести военно-морскую блокаду Ирана, он заявил, что этот план определенно потерпит неудачу.

«Подобно историческому поражению Соединенных Штатов в попытке открыть Ормузский пролив, им также суждено потерпеть неудачу в военно-морской блокаде», — подчеркнул Резаи.

Экс-командующий КСИР заявил, что ВС Ирана никогда не позволят США добиться успеха в продолжении своей военно-морской блокады и обладают «значительными неиспользованными рычагами» для противостояния.

Ормузский пролив был заблокирован Ираном после начала военной операции США и Израиля. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились неудачно.

После их провала президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. 15 апреля стало известно, что США в полной мере ввели блокаду иранских портов. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше