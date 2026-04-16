Словакия продолжит блокировать санкции ЕС против России из-за «Дружбы»

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были прекращены в конце января. Киев в качестве причины этого называл поломку нефтепровода на украинской территории, но венгерская и словацкая стороны утверждали, что Украина осуществляет в отношении них энергетический шантаж. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до конца апреля нефтепровод будет отремонтирован — «не полностью, но достаточно, чтобы функционировать».