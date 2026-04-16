Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия продолжит блокировать санкции ЕС против России из-за «Дружбы»

Словакия намерена продолжать блокировать очередной пакет антироссийских санкций ЕС до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Источник: РБК

Словакия намерена продолжать блокировать очередной пакет антироссийских санкций ЕС до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, сообщает Dennik N.

При этом, по его словам, Братислава не против выдачи кредита объемом €90 млрд Украине, который блокировали предыдущие власти Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном.

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были прекращены в конце января. Киев в качестве причины этого называл поломку нефтепровода на украинской территории, но венгерская и словацкая стороны утверждали, что Украина осуществляет в отношении них энергетический шантаж. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до конца апреля нефтепровод будет отремонтирован — «не полностью, но достаточно, чтобы функционировать».

Ранее ЕС отложил выдачу первого транша кредита Киеву, который он должен был получить в апреле. Теперь средства планируется перевести во втором полугодии.

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» выиграла парламентские выборы, обещал не блокировать кредит, но и не участвовать в его финансировании.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше