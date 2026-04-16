Словакия продолжит блокировать санкции ЕС против России из-за «Дружбы»

При этом, по его словам, Братислава не против выдачи кредита объемом €90 млрд Украине, который блокировали предыдущие власти Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном.
Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были прекращены в конце января. Киев в качестве причины этого называл поломку нефтепровода на украинской территории, но венгерская и словацкая стороны утверждали, что Украина осуществляет в отношении них энергетический шантаж. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до конца апреля нефтепровод будет отремонтирован — «не полностью, но достаточно, чтобы функционировать».
Ранее ЕС отложил выдачу первого транша кредита Киеву, который он должен был получить в апреле. Теперь средства планируется перевести во втором полугодии.
Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» выиграла парламентские выборы, обещал не блокировать кредит, но и не участвовать в его финансировании.
