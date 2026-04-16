Учения сил ОДКБ пройдут на территории РФ, Беларуси и Казахстана

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Совместные учения сил ОДКБ пройдут в текущем году на территории России, Беларуси и Казахстана, сообщили в четверг в министерстве обороны РФ.
Там уточнили, что об этом было заявлено в ходе заседания военного комитета ОДКБ, прошедшем под председательством начальника генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова.
Отмечается, что присутствовавшими на заседании делегациями генеральных штабов государств — членов ОДКБ было уделено особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.
«Основными из них (из мероприятий — Sputnik) в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Беларуси и Казахстана», — говорится в сообщении.
Упор на ПВО.
Также в Минобороны РФ сообщили, что на заседании Валерий Герасимов подчеркнул важность совершенствования противовоздушной обороны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
«Глава российского Генштаба отметил, что основной упор сделан на совершенствовании противовоздушной обороны коллективных авиационных сил и обучении военных кадров ОДКБ», — говорится в сообщении МО РФ.