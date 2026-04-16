Экс-нардеп раскрыл, как Зеленский может избавиться от Буданова*

Глава киевского режима Владимир Зеленский может сместить с должности главу своего офиса Кирилла Буданова*, обвинив его в провале мобилизации. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Экс-депутат уточнил, что сейчас Кирилл Буданов* скован в политических маневрах, так как у него нет заместителей, которых он выбирает самостоятельно. Все его подчиненные ранее были назначены предыдущим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что в обязанности Буданову* вменили ряд вопросов, в том числе проведение переговоров с Россией. Кроме того, Зеленский намеревался поручить ему организацию и проведение мобилизации, но глава президентского офиса смог избежать «токсичной» миссии.

«Вообще идея заключалась и в этом тоже: условно говоря, сжечь Буданова* на посту главы офиса президента. И я не исключаю, что Ермак с Зеленским вновь попытаются это сделать, используя тему мобилизации», — высказался экс-нардеп.

Ранее стало известно, что Буданов* является сторонником вывода ВСУ с территории Донбасса. О такой позиции главы офиса Зеленского сообщают украинские и зарубежные СМИ.

* Включён в России в реестр террористов и экстремистов