Эрдоган предложил Стамбул для переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил Стамбул для продолжения переговоров России и Украины. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с турецким лидером, передает «РИА Новости».
«Уважаемый президент Турции предложил опять стамбульскую площадку для продолжения переговоров (между Россией и Украиной. — РБК)», — отметила Матвиенко.
Матвиенко находится в Турции во главе делегации Совфеда, принимающей участие в мероприятиях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал провести прямые переговоры между Россией и Украиной еще в ноябре 2025 года. Власти страны как раз тогда предложили использовать Стамбул как возможную площадку для контактов сторон.
О том, что новый раунд переговоров России и Украины при участии США может пройти в Стамбуле, сообщил 2 марта Bloomberg со ссылкой на источник.
