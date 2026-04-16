Эрдоган предложил Стамбул для переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил Стамбул для продолжения переговоров России и Украины.

Источник: РБК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил Стамбул для продолжения переговоров России и Украины. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с турецким лидером, передает «РИА Новости».

«Уважаемый президент Турции предложил опять стамбульскую площадку для продолжения переговоров (между Россией и Украиной. — РБК)», — отметила Матвиенко.

Матвиенко находится в Турции во главе делегации Совфеда, принимающей участие в мероприятиях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал провести прямые переговоры между Россией и Украиной еще в ноябре 2025 года. Власти страны как раз тогда предложили использовать Стамбул как возможную площадку для контактов сторон.

Первые два раунда переговоров 23−24 января и 4−5 февраля проходили в ОАЭ, а третий состоялся 17−18 февраля в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующая встреча была запланирована на 5−8 марта в Абу-Даби, но она не состоялась.

О том, что новый раунд переговоров России и Украины при участии США может пройти в Стамбуле, сообщил 2 марта Bloomberg со ссылкой на источник.

