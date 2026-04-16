Посла Мексики вызвали в МИД

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол Мексики был вызван в четверг МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с ситуацией с удерживаемой органами опеки россиянкой.

Источник: © РИА Новости

«Был вызван посол Мексики… Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России. Напомню, она незаконно удерживается государственными органами опеки Мексики в закрытом специализированном учреждении», — заявила Захарова на брифинге.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше