Euractiv узнал, почему Мадьяр не может пока выступать в Европарламенте

Глава партии «Тиса», победившей на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр как минимум до сентября не сможет выступать в Европарламенте от лица «Европейской народной партии» (ЕНП), в которой состоит, сообщает Euractiv.
По данным издания, в январе семь депутатов от «Тисы» в составе ЕНП, включая Мадьяра, отказались голосовать вместе с однопартийцами против выдвинутого предложения об отставке Европейской комиссии. За это лидер ЕНП Манфред Вебер ввел против депутатов санкции. Меры включают запрет выступать от имени ЕНП на пленарных заседаниях, возглавлять законодательную работу или вести переговоры от имени своих коллег.
Несмотря на недавнюю победу в парламентских выборах в Венгрии, запрет не будет отменен, сообщил Euractiv главный парламентский организатор группы ЕНП Йерун Ленаерс. Ограничения будут действовать следующие четыре пленарных заседания, пока срок запрета не истечет в сентябре.
Как пишет Euractiv, если в ближайшие месяцы в Европарламенте пройдут дебаты по вопросам, касающимся Венгрии, из-за санкций депутаты от «Тисы» не смогут принять в них участие.
По итогам выборов в Венгрии «Тиса» завоевала конституционное большинство, получив 138 мест в парламенте против 55, которые ушли альянсу ФИДЕС — ХДНП. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала победу Мадьяра словами «Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда и место».
