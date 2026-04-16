Британского финансиста обвинили в обходе санкций против российского флота

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) предъявило финансисту Джону Майклу Ормероду обвинение в нарушении антироссийских санкций и отмывании денег, сообщила Financial Times (FT).
Обвинения связаны с переводом 200 тыс. фунтов, который Ормерод осуществил в мае 2025 года «в нарушение финансовых запретов для лиц, находящихся под санкциями». NCA отметило, что Ормерод действовал «зная или догадываясь, что эти средства — доход от преступной деятельности».
Издание отметило, что это произошло в тот же день, когда британские власти включили его в санкционные списки за содействие ЛУКОЙЛу в приобретении не менее 25 подержанных нефтяных танкеров с декабря 2022 по август 2023 года на сумму более 700 млн долларов. Суда приобретала специализированная компания, созданная Ормеродом на Маршалловых островах. Средства для покупки поступали от базирующейся в ОАЭ Eiger Shipping DMCC.
В марте этого года Великобритания сняла санкции с финансиста, объяснив свое решение тем, что «цели санкций в его отношении были достигнуты». Такое решение приняли после того, как Ормерод публично осудил действия России на Украине и призвал отказаться от деловых отношений, которые могут финансово помочь Москве, добавила FT.
В британском агентстве по борьбе с преступностью пояснили, что исключение Ормерода из санкционных списков не повлияло на решение привлечь его к ответственности. Ормерод предстанет перед Вестминстерским судом 15 мая этого года.
10 апреля газета The Telegraph сообщила, что британский военно-морской флот не задерживает российские танкеры из теневого флота, поскольку опасается, что нарушит нормы международного морского права. Эти юридические сложности сорвали обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера бороться с теневым флотом. Москва предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата судов. Посол России в Великобритании Андрей Келин призывал британские власти «хорошо подумать» о последствиях подобных действий.
В феврале 2026 года правительство Великобритании расширило перечень антироссийских санкций. Они коснулись 240 юридических и семи физических лиц, а также 50 морских судов.
Россия считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.
