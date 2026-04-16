Глава МИД Сербии заявил о намерении Белграда вступить в ЕС

«Сербия не идет в Брюссель с протянутой рукой. Чтобы просить, что-то требовать. Мы идем как равноправная страна, уважающая себя страна, которая готова и способна действовать в своих интересах и может что-то дать широкому сообществу», — заявил министр на пресс-конференции в Праге. Трансляцию вел МИД Сербии на своем YouTube-канале.
По словам Джурича, Сербия придерживается своей заявки на членство в ЕС. «Сербия вскоре примет еще один пакет законов, необходимых для процесса вступления, поскольку она хочет выполнить все административные и технические процедуры к концу этого года», — отметил он. При этом окончательное решение о расширении остается за ЕС, подчеркнул министр.
В марте президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европейский союз не обладает достаточным потенциалом для проведения крупных стратегических изменений, однако Сербия продолжит курс на интеграцию и рассчитывает стать членом ЕС к 2035 году. Вучич добавил, что Белград намерен ускорить реформы на европейском пути.
Статус кандидатов на вступление в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.