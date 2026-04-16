Поставки российского газа в Испанию достигли исторического максимума

Ранее Financial Times со ссылкой на данные Kpler сообщила, что Евросоюз увеличил импорт российского СПГ на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке. В первом квартале 2026 года поставки с проекта «Ямал СПГ» выросли до 5 млн т, что на 17% больше год к году, из них 1,8 млн т пришлись на март. 97% поставок пришлись на ЕС.