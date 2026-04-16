Поставки российского газа в Испанию достигли исторического максимума

Испания в марте резко увеличила импорт российского газа, который достиг 9807 гигаватт-часов (ГВт·ч), что стало одним из самых высоких месячных показателей за всю историю и превысило уровни энергетического кризиса 2023 года.

Источник: РБК

Испания в марте резко увеличила импорт российского газа, который достиг 9807 гигаватт-часов (ГВт·ч), что стало одним из самых высоких месячных показателей за всю историю и превысило уровни энергетического кризиса 2023 года. Об этом со ссылкой на данные оператора газовой системы Enagás сообщает El Pais.

Закупки выросли более чем вдвое по сравнению с февралем на фоне начала операции США и Израиля против Ирана и роста цен на газ. Стоимость газа поднималась с около €30 до более чем €60 за МВт·ч, затем, по данным TTF, снизившись до примерно €42.

Источники El Pais в секторе СПГ сообщили, что последние данные «очень впечатляют». Собеседники связали рост импорта как с перебоями поставок из стран Персидского залива из-за конфликта, так и с более конкурентными ценами на российский газ. Дополнительным фактором стали развитые мощности по регазификации в Испании. В стране также увеличилось потребление газа: в марте спрос вырос на 2%, при этом использование газа для выработки электроэнергии увеличилось на 46,8%.

Основным поставщиком газа, пишет газета, в Испанию остается Алжир, за ним следуют США и Россия. Власти страны рассматривают возможность увеличения импорта из Алжира и продолжают поиск альтернативных источников.

В результате санкций ЕС в ответ на начало российской военной операции на Украине, приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа и взрывов на «Северных потоках» поставки российского газа в Европу сократились. Брюссель заявлял о намерении полностью отказаться от российского топлива и нарастил закупки СПГ, в том числе из США и Катара. Москва считает вводимые ограничения незаконными и требует их снятия.

Ранее Financial Times со ссылкой на данные Kpler сообщила, что Евросоюз увеличил импорт российского СПГ на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке. В первом квартале 2026 года поставки с проекта «Ямал СПГ» выросли до 5 млн т, что на 17% больше год к году, из них 1,8 млн т пришлись на март. 97% поставок пришлись на ЕС.

Рост импорта произошел на фоне сокращения поставок из Катара из-за ударов по энергетической инфраструктуре и ситуации в Ормузском проливе. При этом крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС остаются США, на которые приходится более 66% импорта.

Евросоюз планирует полностью отказаться от российского СПГ к 2027 году.

