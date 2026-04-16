Герасимов рассказал, на чем сделали упор страны ОДКБ

Страны-члены ОДКБ сделали основной упор на совершенствовании ПВО и обучении военных кадров. Об этом заявил на заседании Военного комитета ОДКБ начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, сообщает официальный портал Минобороны.
По словам Герасимова, это стало одним из приоритетных направлений деятельности организации в период российского председательства в текущем году.
Помимо этого, делегации генштабов стран — членов ОДКБ также уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки, и основными мероприятиями в этой области станут совместные учения, которые пройдут в этом году на территории России, Белоруссии и Казахстана.
«Согласовали подходы к совершенствованию системы управления компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ и рассмотрели казахстанский опыт участия национальных подразделений в миротворческой миссии ООН», — заявил Герасимов.
В феврале замглавы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона намерена сосредоточиться на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ. Председательство в организации 1 января перешло к России от Киргизии.
Спикер парламента Армении Ален Симонян в апреле заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на газ для армянской стороны. Армения и ранее делала заявления о нежелании принимать участие в мероприятиях ОДКБ из-за того, что организация не оказала влияния на ситуацию вокруг Карабаха.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.