Герасимов рассказал, на чем сделали упор страны ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян в апреле заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на газ для армянской стороны. Армения и ранее делала заявления о нежелании принимать участие в мероприятиях ОДКБ из-за того, что организация не оказала влияния на ситуацию вокруг Карабаха.