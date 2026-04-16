Назначен управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области

Соответствующее постановление Алексей Текслер подписал 15 апреля, опубликовано оно 16-го.
«Назначить Яковлева Евгения Геннадьевича управляющим делами губернатора и правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении.
Документ вступил в силу со дня его подписания. До последнего момента Яковлев был заместителем управделами. Чиновник известен тем, что в 2022 году снимался в телепередаче «Давай поженимся». На тот момент он занимал должность председателя комитета по закупкам в управлении делами. Потенциальной невесте мужчина подарил набор книг и кусочек метеорита. Однако девушка достоинств чиновника не оценила и отказала ему.
Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы до 22 июня оставил в СИЗО экс-министра имущества региона Эльдара Белоусова, бывшего управляющего делами губернатора Романа Менжинского и бывшего вице-губернатора Александра Богашова.
А 13 марта Текслер уволил Белоусова и Менжинского, заодно и первого заместителя министра дорожного хозяйства Станислава Харченко.
Белоусов и Менжинский, задержанные сотрудниками УФСБ в июле 2025 года, сейчас находятся в столичном СИЗО. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Вместе с Богашовым они через подконтрольного директора строительной компании с помощью фиктивных документов организовали возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора на общую сумму более 50 млн рублей.
Харченко контрразведчики взяли в декабре 2024 года, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, получение взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2021—2024 годах он, зная о выявленных недостатках после ремонта нескольких региональных дорог, не требовал у подрядчиков устранить нарушения и поручил беспрепятственно принять работы. Бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 92,7 млн рублей. Также следствие считает, что представитель другой компании передал первому замминистра телефон стоимостью около 186 тыс. рублей за беспрепятственную приемку товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы в регионе. Он находится в челябинском СИЗО. Дело рассматривает суд.