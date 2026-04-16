Назначен управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области

Харченко контрразведчики взяли в декабре 2024 года, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, получение взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2021—2024 годах он, зная о выявленных недостатках после ремонта нескольких региональных дорог, не требовал у подрядчиков устранить нарушения и поручил беспрепятственно принять работы. Бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 92,7 млн рублей. Также следствие считает, что представитель другой компании передал первому замминистра телефон стоимостью около 186 тыс. рублей за беспрепятственную приемку товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы в регионе. Он находится в челябинском СИЗО. Дело рассматривает суд.