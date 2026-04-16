Где находится Ормузский пролив на карте, кому он принадлежит и зачем его блокируют США

Новая эскалация началась в 2019 году, когда в проливе один за другим произошли инциденты с нефтяными танкерами. 13 июня норвежский и японский танкеры были атакованы, на них прогремели взрывы и вспыхнули пожары. США, не представив убедительных доказательств, обвинили в атаках Иран. Ответ Тегерана тогда не заставил себя ждать: 19 июля 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал британский танкер Stena Impero, следовавший в Саудовскую Аравию, и обвинил его в нарушении международного морского права. В ответ на эти действия США объявили о создании международной коалиции для военно-морского патрулирования в проливе, что еще больше накалило ситуацию.