Гладков рассказал, что уходит в отпуск впервые с 2024 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уходит в отпуск на две недели впервые с 2024 года. Об этом глава приграничного региона сообщил в телеграм-канале.
«Ухожу в отпуск на 2 недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году», — написал Гладков.
По словам губернатора, алгоритмы работы правительства, МЧС, полиции, подразделений «Барс-Белгород» и «Орлан» «отлажены и отработаны множество раз». Все они работают и выполняют свои задачи по защите мирных жителей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, отметил он.
В отсутствие Гладкова обязанности губернатора будет исполнять его заместитель, руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.
Глава региона добавил, что будет продолжать публиковать информацию о текущих событиях Белгородской области в соцсетях.
Ранее стало известно о возможной отставке Гладкова. В качестве основного претендента на место следующего губернатора Белгородской области рассматривается вице-губернатор Иркутской области генерал Александр Шуваев, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента и к властям региона, а также федеральный чиновник.
Собеседники РБК не назвали причин отставки — двое из них слышали о желании Гладкова покинуть пост губернатора самому из-за усталости руководства приграничным регионом. Другой источник, близкий к администрации президента, сообщил о наличии к главе Белгородской области «других вопросов», несмотря на отсутствие претензий к нему по рейтингам.
В 2025 году были задержаны два заместителя Гладкова — Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров. Зайнуллина, работавшего в регионе с 2021 года, в июне задержали по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций на границе, при этом он не был уволен. Базаров, занимавший пост с 2020 года и в 2025-м перешедший в Курскую область в статусе врио замгубернатора, был задержан в августе по подозрению во взятках за содействие при заключении контрактов на аналогичные работы.
