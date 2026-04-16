Гладков рассказал, что уходит в отпуск впервые с 2024 года

В 2025 году были задержаны два заместителя Гладкова — Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров. Зайнуллина, работавшего в регионе с 2021 года, в июне задержали по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций на границе, при этом он не был уволен. Базаров, занимавший пост с 2020 года и в 2025-м перешедший в Курскую область в статусе врио замгубернатора, был задержан в августе по подозрению во взятках за содействие при заключении контрактов на аналогичные работы.