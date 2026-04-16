Рустам Минниханов пообщался с летчиками-космонавтами в рамках Недели космоса

Встреча состоялась в рамках первой российской Недели космоса, которая приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В Татарстане также проходит «Декада Гагарина», включающая образовательные и культурные мероприятия, посвященные космической тематике.
Рустам Минниханов, обращаясь к гостям, отметил, что для республики большая честь принимать столь уважаемых представителей космической отрасли.
Участники встречи — космонавты с большим опытом полетов и длительной работы в космосе.
Александр Калери — российский космонавт, Герой Российской Федерации. Он совершил пять полетов общей продолжительностью 769 суток и выполнил пять выходов в открытый космос.
Юрий Усачев — Герой Российской Федерации, участник четырех космических полетов общей длительностью более 550 суток. Он также совершил семь выходов в открытый космос.
Рафаил Муртазин — начальник отдела баллистики ракетно-космической корпорации «Энергия», участник отбора в отряд космонавтов НПО «Энергия». Он является одним из разработчиков «быстрой» схемы стыковки российских транспортных кораблей с МКС.