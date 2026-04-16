Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов пообщался с летчиками-космонавтами в рамках Недели космоса

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с летчиками-космонавтами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Встреча состоялась в рамках первой российской Недели космоса, которая приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В Татарстане также проходит «Декада Гагарина», включающая образовательные и культурные мероприятия, посвященные космической тематике.

Рустам Минниханов, обращаясь к гостям, отметил, что для республики большая честь принимать столь уважаемых представителей космической отрасли.

Участники встречи — космонавты с большим опытом полетов и длительной работы в космосе.

Александр Калери — российский космонавт, Герой Российской Федерации. Он совершил пять полетов общей продолжительностью 769 суток и выполнил пять выходов в открытый космос.

Юрий Усачев — Герой Российской Федерации, участник четырех космических полетов общей длительностью более 550 суток. Он также совершил семь выходов в открытый космос.

Рафаил Муртазин — начальник отдела баллистики ракетно-космической корпорации «Энергия», участник отбора в отряд космонавтов НПО «Энергия». Он является одним из разработчиков «быстрой» схемы стыковки российских транспортных кораблей с МКС.

