Reuters узнал о сорванных из-за сбоя Starlink испытаниях дронов ВМС США

Глобальный сбой спутниковой сети Starlink в августе 2025 года сорвал испытания беспилотных надводных судов военно-морских сил (ВМС) США у побережья Калифорнии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы ВМС и источники.
Из-за сбоя связь с примерно двумя десятками аппаратов была прервана, что остановило их работу почти на час. Starlink, по информации агентства, оказался «единственной точкой отказа» в ходе испытаний.
Reuters отмечает, что это был не единичный случай: сбои в работе системы SpaceX и ранее мешали операторам поддерживать связь с автономными судами, предназначенными для усиления военного потенциала США в возможном конфликте с Китаем.
С проблемами из-за сбоев в работе Starlink сталкивались не только американские, но и украинские военные. Так, летом 2025 года по этой причине терминалы, используемые ВСУ в том числе для обеспечения связи на поле боя, не работали два с половиной часа. При этом украинские военные, как пояснял Reuters, в значительной степени зависят от Starlink.
В начале февраля 2026 года часть подразделений ВСУ, которые не внесли свои терминалы Starlink в «белый список», также столкнулись с перебоями в их работе.
