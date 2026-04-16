Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о сорванных из-за сбоя Starlink испытаниях дронов ВМС США

Источник: РБК

Глобальный сбой спутниковой сети Starlink в августе 2025 года сорвал испытания беспилотных надводных судов военно-морских сил (ВМС) США у побережья Калифорнии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы ВМС и источники.

Из-за сбоя связь с примерно двумя десятками аппаратов была прервана, что остановило их работу почти на час. Starlink, по информации агентства, оказался «единственной точкой отказа» в ходе испытаний.

Reuters отмечает, что это был не единичный случай: сбои в работе системы SpaceX и ранее мешали операторам поддерживать связь с автономными судами, предназначенными для усиления военного потенциала США в возможном конфликте с Китаем.

С проблемами из-за сбоев в работе Starlink сталкивались не только американские, но и украинские военные. Так, летом 2025 года по этой причине терминалы, используемые ВСУ в том числе для обеспечения связи на поле боя, не работали два с половиной часа. При этом украинские военные, как пояснял Reuters, в значительной степени зависят от Starlink.

В начале февраля 2026 года часть подразделений ВСУ, которые не внесли свои терминалы Starlink в «белый список», также столкнулись с перебоями в их работе.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
