Замминистра обороны РФ Анна Цивилева прибыла на сборы в Нижегородскую область

В регионе прошли сборы Минобороны с участием специалистов со всей страны.

Источник: Комсомольская правда

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева прибыла с деловым визитом в Нижегородскую область, где прошли учебно-методические сборы руководителей финансовых и пенсионных подразделений Минобороны России, сообщила Цивилева в своём телеграм-канале.

Участники обсудили меры социальной поддержки военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, а также механизмы их реализации. Особое внимание уделили помощи участникам СВО, для которых сегодня существенно расширен перечень льгот и выплат. В работе приняли участие представители военных комиссариатов, финансовых органов и профильных центров из разных регионов страны, в том числе по видеосвязи.

Одной из главных тем стало сокращение сроков оформления пенсий и компенсаций. Для этого предложено усилить взаимодействие воинских частей, финансово-экономических служб и Военно-социального центра. Такой комплексный подход, по мнению участников, позволит быстрее обрабатывать документы и своевременно назначать выплаты.

В рамках визита также оценили организацию учебного процесса в Нижегородском высшем военно-инженерном командном училище, которое было воссоздано в прошлом году. Руководство учреждения представило обновленную материально-техническую базу и условия подготовки курсантов.

Узнать больше по теме
Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше