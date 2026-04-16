В США заявили о намерении перехватывать иранские суда

«Данная блокада распространяется на все суда независимо от национальной принадлежности, следующие в иранские порты или из них. Действия США представляют блокаду иранских портов и береговой линии, а не блокаду Ормузского пролива. Она будет действовать в территориальных водах Ирана и в международных водах», — заявил Кейн.
Также он добавил, что силы США будут преследовать любое судно с иранским флагом или любое судно, пытающееся оказать материальную поддержку Тегерану. «Это включает суда “теневого флота”, перевозящие иранскую нефть», — отметил он.
Ранее военный советник верховного лидера Ирана, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи заявил, что пусковые установки вооруженных сил Ирана готовы поразить американские военные корабли и потопить их все.
Ормузский пролив был заблокирован Ираном после начала военной операции США и Израиля. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились неудачно.
После их провала президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. 15 апреля стало известно, что США ввели блокаду иранских портов. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив.
