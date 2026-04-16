Женатый бизнесмен жестоко убил любовницу-шантажистку

«Я на минутку выйду, там курьер приехал», — сказала Мария Лыткина своим коллегам и выпорхнула на улицу в одном платье, хотя на улице был только апрель. Она не взяла ни телефон, ни другие вещи. Больше девушку никто не видел. Потом очевидцы рассказывали, что она села в белый внедорожник без номеров.
Близкие вскоре забили тревогу: написали заявление в полицию, клеили ориентировки с описанием: «Чёрное платье, туфли на каблуке, светло-русые волосы ниже плеч, рост 160−163 см». Девушку искали четыре дня по всему городу, но оказалось, что напрасно. Её убил любовник из-за требования купить ей трёхкомнатную квартиру в центре Ростова за молчание. Трагическая история произошла в 2018 году, а начиналась она как романтический фильм. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Девушка из провинции.
Мария Лыткина родилась и выросла в небольшом городе Семикаракорске, но потом решила покорить донскую столицу. Она поступила в вуз, записалась в спортзал, начала регулярно посещать косметологов, стилистов и массажистов.
Из скромной провинциалки она превратилась в ухоженную, статную девушку. Вскоре Мария устроилась администратором в популярный салон красоты, где от персонала требовались безупречный вид и такт.
«Маше постоянно делали комплименты и звали на свидания, но она деликатно отшивала тех, кто ей был не интересен. На популярном сайте она познакомилась с Сашей. У них завязался роман. Тогда мы с девчонками думали, как ей повезло», — вспоминала позже одна из подруг.
Александру было 32 года, бизнесмен на дорогой машине, он умел красиво ухаживать, водил в кино, рестораны — всё выглядело как сюжет романтичного фильма. Так продолжалось более года. Мария догадывалась, что ее возлюбленный женат: на праздники он всегда находил отговорки — то родители заболели, то машина сломалась. Паспорт никогда не показывал.
Кульминация наступила, когда Мария случайно обнаружила в соцсетях фотографию, где Александр был изображён с женой и двумя детьми. Потребовав объяснений, она получила лишь молчание в течение двух дней. В порыве обиды девушка отправила его супруге их совместный снимок. Реакция последовала мгновенно: мужчина умолял любовницу обелить его перед женой, пообещал трёхкомнатную квартиру в Ростове в обмен на отказ от претензий. Мария, чтобы не усугублять конфликт, написала жене, что фото фейк, а её аккаунт взломали. После этого она прекратила любое общение с бывшим.
Выхватил нож.
10 апреля Мария отметила 25-летие. Она и не подозревала, что жить ей осталось всего восемь дней.
18 апреля, около полудня, Александр приехал к офису на улице Красноармейской и попросил девушку выйти. Мария, не взяв ни сумку, ни верхнюю одежду, выбежала на улицу и села в машину.
Александр сказал, что им нужно поговорить без свидетелей и повёз её за город. Выехав из Ростова, они свернули в сторону Старочеркасска. За гольф-клубом Александр остановил автомобиль. Любовники вышли, начали спорить, в какой-то момент мужчина выхватил нож и нанёс девушке удары в шею и грудь. Потом он сбросил тело в овраг, засыпал ветками и уехал. Когда тело нашли, экспертиза зафиксировала восемнадцать ножевых ранений.
На суде Александр говорил, что действовал на эмоциях, но криминалисты подтвердили, что убийство готовилось заранее. Мужчина вызвал девушку на встречу с «левой» сим-карты, взял машину у знакомых, снял номера. Суд приговорил Александра к девяти годам колонии строгого режима.