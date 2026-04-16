МИД России назвал Германию главным спонсором конфликта на Украине

Германия стала «главным спонсором войны» и милитаризации Украины, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РБК

«ФРГ превратилось в главного спонсора войны, в главного спонсора милитаризации Украины. Об этом свидетельствует и обнародованная в Берлине данная об объемах выделенных Германии средств на нужды ВСУ», — сказала она.

По словам Захаровой, «любовь к гражданам Украины и Украине в целом от Берлина» выражается в поддержке Киева, которую она назвала «смертельной щедростью». Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Германию «главным партнером Украины в обороне».

«В переводе на нормальный язык Германия — главный партнер Зеленского по могилизации граждан Украины», — сказала она.

14 апреля во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия подписали десять соглашений о сотрудничестве. Как уточнил министр обороны Украины Михаил Федоров, общий пакет договоренностей оценивается в €4 млрд. Соглашения направлены на усиление ПВО, разработку системы глубокого удара и производство дронов.

Берлин направит €300 млн на создание систем дальнего радиуса действия. Также планируется запуск совместного производства 5 тыс. беспилотников с использованием технологий искусственного интеллекта.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

