Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд временно закрыл буфеты в двух театрах Москвы

Источник: РБК

Тверской райсуд Москвы закрыл на три месяца буфеты в двух государственных театрах столицы. Причиной послужила проверка, которая выявила нарушение санитарных норм, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Речь идет об ООО «Форт» — с 2011 года работает в сфере общественного питания, имеет лицензию на розничную продажу алкоголя, а также ООО «Нур Коктейль Бар и Галерея» — юрлицо соответствует бару Noor Electro, расположенному в здании «Электротеатра Станиславский».

«Каждому из них назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток», — говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что одной организации не обеспечивалась поточность технологических процессов и холодильное оборудование было в неудовлетворительном состоянии. В другой хранилась пища с истекшим сроком годности, а также ненадлежащим образом осуществлялась уборка с использованием средств дезинфекции.

РБК обратился за комментариями в оба ООО.

