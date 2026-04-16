Суд временно закрыл буфеты в двух театрах Москвы

Тверской райсуд Москвы закрыл на три месяца буфеты в двух государственных театрах столицы. Причиной послужила проверка, которая выявила нарушение санитарных норм, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.
Речь идет об ООО «Форт» — с 2011 года работает в сфере общественного питания, имеет лицензию на розничную продажу алкоголя, а также ООО «Нур Коктейль Бар и Галерея» — юрлицо соответствует бару Noor Electro, расположенному в здании «Электротеатра Станиславский».
«Каждому из них назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток», — говорится в сообщении.
В ходе проверки было установлено, что одной организации не обеспечивалась поточность технологических процессов и холодильное оборудование было в неудовлетворительном состоянии. В другой хранилась пища с истекшим сроком годности, а также ненадлежащим образом осуществлялась уборка с использованием средств дезинфекции.
РБК обратился за комментариями в оба ООО.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.