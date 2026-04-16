Финляндия оценила перспективы взаимодействия с «угрожающей» ей Россией

Финляндия считает Россию угрозой евроатлантической безопасности, об этом говорится в докладе финского правительства по внешней политике, опубликованном 16 апреля.
Боевые действия на Украине, по мнению авторов доклада, могут продолжаться еще долго. Москва не демонстрирует реального интереса к заключению мира, утверждают в финском кабмине. В докладе говорится, что на Россию нужно продолжать оказывать экономическое давление при поддержке украинской стороны.
Правительство Финляндии призывает быть готовым к тому, что «российская угроза» останется долгосрочным фактором даже в том случае, если конфликт на Украине завершится.
Ранее Хельсинки решил разместить на границе с Россией самоходные орудия, заказав их у южнокорейского производителя. Закупка должна увеличить число южнокорейских САУ, находящихся на вооружении Финляндии, с 96 до 208 единиц.
Посол России Павел Кузнецов предупреждал российских граждан о возможности потерять недвижимость в Финляндии — по его словам, местные власти могут задним числом пересмотреть ранее заключенные сделки.
