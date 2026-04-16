Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику о праве России на самооборону

На фоне ударов дронов ВСУ по России Шойгу напомнил Финляндии и Прибалтике о праве России на самооборону согласно Уставу ООН. Ранее в воздушное пространство стран Балтии неоднократно залетали украинские беспилотники.

Источник: РБК

Россия имеет право на самооборону, об этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику в связи с ударами украинских беспилотников, передает ТАСС.

«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — заявил Шойгу.

По его словам, это может происходить в двух случаях — неэффективности действий западных средств ПВО или сознательном предоставлении указанными государствами своего воздушного пространства.

«В последнем случае согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Согласно ст. 51 Устава ООН, государства-члены организации имеют неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на них.

Статья допускает применение мер самообороны до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимые меры для поддержания международного мира и безопасности.

Ранее МИД сообщил о «специальном предупреждении» странам Балтии о недопустимости предоставления неба дронам ВСУ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, предупреждение было «направлено и получено».

Эстония, Латвия и Литва, в свою очередь, заявили, что не давали Киеву права использовать их воздушное пространство для ударов беспилотниками по России. В совместном заявлении министры трех стран назвали обвинения в обратном безосновательными.

Страны Балтии в течение последни недель несколько раз сообщали о залетевших в воздушное пространство беспилотниках, которые позже были идентифицированы как украинские.

Ранее, 23 марта, беспилотник упал на юге Литвы. Премьер Инга Ругинене назвала его «заблудившимся», а президент Гитанас Науседа заявил, что он летел к Приморску для удара по нефтяному терминалу, но сбился с курса и упал у озера Лависас. Военные тогда сообщили, что радары дрон не засекли.

В конце марта два беспилотника Нупали в Финляндии, один из них опознали как украинский AN196. Власти уточнили, что дроны не сбивали, так как они не представляли угрозы.

Ночью 31 марта несколько беспилотников залетели в Эстонию. По словам военных, дроны были «с большой вероятностью» украинские. С базы поднимали истребители НАТО, но аппараты не сбивали, после инцидента Таллин попросил Киев не допускать повторений.

Ранее, 25 марта, украинский дрон пересек воздушное пространство Латвии.

В Кремле допустили возможность Киева «втемную» использовать страны ЕС и НАТО в своих интересах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают обстоятельства запуска всех дронов ВСУ.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше