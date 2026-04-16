ЕК не стала комментировать публикацию списка поставщиков БПЛА для ВСУ

Еврокомиссия отказалась комментировать публикацию Минобороны России с адресами европейских предприятий, которые производят дроны для ВСУ. 15 марта российское ведомство раскрыло адреса заводов и заявило, что расценивает участие стран Европы в производстве БПЛА «как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил воспринимать перечь предприятий как список потенциальных целей для российской армии.
Еврокомиссия (ЕК) не станет «удостаивать» комментариями публикацию Минобороны России с адресами европейских предприятий, которые производят дроны для ВСУ. Об этом заявила представитель ЕК Анитта Хиппер.
«С нашей стороны мы не будем удостаивать этот комментарий никакими деталями по этому поводу, но укажем на то, что делаем мы: а мы поддерживаем Украину и масштабируем нашу собственную оборону», — отметила она.
Хиппер добавила, что Европа продолжит работу «ради мира с Украиной и для Украины», и напомнила, что Россия якобы является «государством-агрессором с преступным поведением».
Адреса заводов.
15 апреля в российском Минобороны заявили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву БПЛА для ударов по территории России.
Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся дроны. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: ~Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.~
"Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.
Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", — отметили в Минобороны РФ.
Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус подтвердила, что Амстердам помогает Киеву в производстве двух типов беспилотников — разведывательных и ударных. По ее словам, Нидерланды выделили 248 млн евро на дроны для Украины.
Соглашение о совместном производстве государства заключили еще в 2025 году. Подобные договоры Киев подписывал и с другими странами.
Список целей.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после публикации Минобороны заявил, что ~перечень предприятий, производящих дроны для ВСУ, надо воспринимать как список потенциальных целей для ВС РФ~.
«Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!» — добавил он.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов назвал публикацию списка важным и давно назревшем предупреждением европейцам.
«Когда в Дании открывали завод украинского Fire Point, местные жители интересовались, насколько это опасно для них и не будет ли это провоцировать Россию. Датские власти заверили, что русские не рискнут атаковать страну НАТО. Пусть задумаются теперь местные о том, что они оказались в числе главных мишеней», — подчеркнул он.
Британское издание Daily Express отметило, что, раскрыв местоположения предприятий по производству дронов для ВСУ, Россия «выступила с прямой угрозой нанести удары по британским объектам» в Лондоне, Лестере и Саффолке.