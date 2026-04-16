Шведский самолет-разведчик заметили у границы Финляндии с Ленобластью и Карелией

В небе у границ с Ленобластью и Карелией вновь заметили самолет-разведчик. В этот раз это был шведский Gulfstream IV. По данным «Карелинформ», борт вылетел ранним утром 16 апреля с авиационной базы авиабазы Мальмен, прошел вдоль российской границы и изменил свой курс в районе Норвегии. Такие разведмиссии для данного самолета уже не редкость.
— К примеру, 9 апреля аналогичный борт тщательно наблюдал за российско финской границей. Приписанный к Мальме самолет взлетел из финского Тампере. Кроме того, в конце минувшего марта шведские разведчики опять вели себя активно в небе у российских рубежей — их внимание сосредоточилось уже на направлении Петербурга, — пишет карельское издание.
Добавим, что разведывательные самолеты видят и над Черным морем. Некоторое время назад американский самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II появлялся над нейтральными водами акватории.