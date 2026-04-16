Шведский самолет-разведчик заметили у границы Финляндии с Ленобластью и Карелией

В небе у границ с Ленобластью и Карелией вновь заметили самолет-разведчик. В этот раз это был шведский Gulfstream IV. По данным «Карелинформ», борт вылетел ранним утром 16 апреля с авиационной базы авиабазы Мальмен, прошел вдоль российской границы и изменил свой курс в районе Норвегии. Такие разведмиссии для данного самолета уже не редкость.