Хегсет описал состояние верховного лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, жив, несмотря на ранения. Об этом 16 апреля заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Источник: Reuters

«Что касается статуса человека (Хаменеи. — Ред.), о котором вы упомянули, я полагаю, что он остался прежним. Считается, что он жив, ранен и изуродован. Статус остается прежним», — заявил военный министр.

Он добавил, что из Ирана сейчас поступает ограниченный объем информации о Хаменеи, но это объяснимо с учетом обстоятельств.

Агентство Reuters 11 апреля сообщило о том, что Хаменеи продолжает восстанавливаться после тяжелых травм, которые он получил в результате авиаатаки в конце февраля. По данным собеседников издания, в результате удара по резиденции Хаменеи в центре Тегерана лицо верховного лидера было обезображено, он получил тяжелые травмы ног.

