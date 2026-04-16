Хегсет описал состояние верховного лидера Ирана

«Что касается статуса человека (Хаменеи. — Ред.), о котором вы упомянули, я полагаю, что он остался прежним. Считается, что он жив, ранен и изуродован. Статус остается прежним», — заявил военный министр.
Он добавил, что из Ирана сейчас поступает ограниченный объем информации о Хаменеи, но это объяснимо с учетом обстоятельств.
Агентство Reuters 11 апреля сообщило о том, что Хаменеи продолжает восстанавливаться после тяжелых травм, которые он получил в результате авиаатаки в конце февраля. По данным собеседников издания, в результате удара по резиденции Хаменеи в центре Тегерана лицо верховного лидера было обезображено, он получил тяжелые травмы ног.