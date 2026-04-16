Губернатор Дона представит депутатам отчет о работе правительства. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь 17 апреля представит ежегодный отчёт о работе правительства области за 2025 год. Выступление пройдёт в рамках 30-го заседания Законодательного собрания области седьмого созыва. За трансляцией можно будет следить онлайн: её покажут на официальных сайтах правительства и парламента региона, а также один из местных телеканалов. После доклада глава области ответит на вопросы депутатов от разных политических фракций, представленных в донском парламенте.