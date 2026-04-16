Словакия отказалась блокировать кредит для Украины

Словакия не будет блокировать выдачу Украине кредита от Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, передает словацкий портал Noviny.

Источник: AP 2024

По словам главы МИД, Братислава не будет блокировать выделение Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, который ранее был заблокирован Венгрией. Бланар также обратил внимание, что позиция формирующегося нового правительства Венгрии свидетельствует о готовности поддержать выделение Евросоюзом этих средств.

Ранее Бланар заявил, что Словакия намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше