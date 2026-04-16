Суд повторно арестовал имущество Моргенштерна

В Москве повторно арестовали имущество рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщило «РИА Новости».
Адвокат рэпера Ильдар Исламов рассказал, что ходатайство о повторном аресте было подано в связи с истечением срока предыдущего.
Соответствующее дело по ч. 2 ст. 330.1 УК было заведено в сентябре прошлого года. В январе столичная прокуратура сообщила, что Моргенштерну запрещено совершать юридические сделки с земельным участком и домом в Подмосковье, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями. Вскоре суд наложил арест на имущество рэпера.
Несмотря на два административных штрафа в течение года за нарушение порядка деятельности иноагента, Моргенштерн не перестал публиковать материалы без маркировки. Дело было направлено в суд в начале марта.
Минюст внес Моргенштерна в список иноагентов в мае 2022 года, связав это с его «политической деятельностью» на средства компании Yoola Labs Ltd (партнерская сеть YouTube) и «негативными оценками» решений российских властей. Жорин заявлял, что его подзащитный не признает вину, и исключал наказание в виде лишения свободы, поскольку «Моргенштерн ранее не судим и не привлекался».
Рэпер покинул Россию в конце 2021-го. Позднее он выступил с осуждением военной операции на Украине.
