Кабмин направит около ₽3,5 млрд на электросети Донбасса и Новороссии

Премьер Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что правительство России выделит дополнительно около 3,5 млрд руб. на ремонт и восстановление линий электропередачи в Донбассе и Новороссии.
«Коллеги, особое внимание прошу уделить скорейшему доведению средств до исполнителей, чтобы завершить намеченные мероприятия до конца текущего года», — сказал Мишустин.
Помимо этого финансирование предусмотрено на закупку специальной строительной и ремонтной техники, инструментов и агрегатов для ускорения работ.
Также премьер отметил активную реализацию программ социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Законы о ратификации договоров о вступлении ряда регионов в состав России Владимир Путин подписал в октябре 2022 года. По итогам референдума 23−27 сентября того же года по вопросу вхождения в состав России в ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.
В апреле 2023-го правительство утвердило программу развития новых регионов. В прошлом году Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны выйти на среднероссийский уровень качества жизни к 2030 году.
