Кабмин направит около ₽3,5 млрд на электросети Донбасса и Новороссии

Законы о ратификации договоров о вступлении ряда регионов в состав России Владимир Путин подписал в октябре 2022 года. По итогам референдума 23−27 сентября того же года по вопросу вхождения в состав России в ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.