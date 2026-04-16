Трамп: Израиль и Ливан договорились прекратить огонь

По его словам, он провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17:00 (00:00 мск 17 апреля — прим. ТАСС) по времени восточного побережья США», — написал глава Белого дома в Truth Social.