Трамп: Израиль и Ливан договорились прекратить огонь

По его словам, он провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17:00 (00:00 мск 17 апреля — прим. ТАСС) по времени восточного побережья США», — написал глава Белого дома в Truth Social.
Трамп также отметил, что отдал американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Дэну Кейну распоряжение «работать с Израилем и Ливаном над достижением прочного мира». По мнению американского лидера, его деятельность содействовала завершению уже «девяти войн в мире». Прекращение боевых действий между Израилем и Ливаном стало бы десятым достижением такого рода, полагает президент США.