Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Израиль и Ливан договорились прекратить огонь

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Израиль и Ливан условились прекратить огонь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, он провел телефонные разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17:00 (00:00 мск 17 апреля — прим. ТАСС) по времени восточного побережья США», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Трамп также отметил, что отдал американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Дэну Кейну распоряжение «работать с Израилем и Ливаном над достижением прочного мира». По мнению американского лидера, его деятельность содействовала завершению уже «девяти войн в мире». Прекращение боевых действий между Израилем и Ливаном стало бы десятым достижением такого рода, полагает президент США.