Мишустин назвал срок восстановления электросетей в новых регионах

За последние несколько лет энергетическая инфраструктура новых регионов неоднократно подвергалась атакам. Накануне после ночного обстрела без света осталась большая часть Херсонской области. В тот же день из-за удара по объекту энергетической инфраструктуры обесточило всю Запорожскую область. В начале апреля блэкаут произошел в Донецке и других городах ДНР.