Мишустин назвал срок восстановления электросетей в новых регионах

Восстановление линий электропередач в новых регионах России планируется к концу 2026 года, соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства России.
Правительство направит дополнительные 3,5 млрд руб. на восстановление линий электропередач в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Средства также пойдут на закупку ремонтной, специальной техники и инвентаря для специалистов.
За последние несколько лет энергетическая инфраструктура новых регионов неоднократно подвергалась атакам. Накануне после ночного обстрела без света осталась большая часть Херсонской области. В тот же день из-за удара по объекту энергетической инфраструктуры обесточило всю Запорожскую область. В начале апреля блэкаут произошел в Донецке и других городах ДНР.
В мае 2025 года правительство выделило более 5 млрд руб. на закупку аварийного оборудования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Планировалось приобрести около 100 трансформаторов и мобильных модульных подстанций.
