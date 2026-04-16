Politico рассказала о пророссийском кандидате в премьеры Болгарии

Европейский союз опасается позиции экс-президента Болгарии Румена Радева по Украине, поскольку его партия «Прогрессивная Болгария» лидирует в опросах общественного мнения перед выборами 19 апреля, пишет Politico.
«Его политическая программа загадочна, и у Брюсселя есть все основания для опасений», — пишет издание. Причиной тому служат «пророссийские взгляды» Радева по Украине и стремление обеспечить поставки российской нефти в Болгарию.
Экс-президент открыто поддерживает восстановление полноценного диалога с Москвой. «Болгария — единственная страна в Евросоюзе, которая одновременно и славянская, и православная. Мы можем быть очень важным звеном в механизме по восстановлению отношений с Россией», — цитирует Reuters недавнее заявление Радева.
Хотя Радев формально не возглавляет «Прогрессивную Болгарию», он — лицо партии и главный претендент на кресло премьера страы. Он утвердился в качестве самого популярного в стране политика на волне масштабных протестов 2025 года, прокатившихся по стране после крупного коррупционного скандала. Арест двух сотрудников администрации Радева, занимавшего тогда пост президента, лишь укрепил его образ борца с коррупцией.
19 января Радев объявил о решении уйти в отставку с поста президента Болгарии. К тому моменту он занимал пост президента республики девять лет — с января 2017 года. Радев отметил, что за этот срок Болгария завершила свою евроинтеграцию и стала членом Шенгена и еврозоны.
Правительство Болгарии ушло в отставку в декабре на фоне массовых протестов из-за спорного проекта бюджета. К ней призывал и Радев, заявив, что страна нуждается в «реальных переменах, которые приведут к верховенству закона и восстановлению государственности».
