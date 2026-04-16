Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico рассказала о пророссийском кандидате в премьеры Болгарии

Экс-президент Болгарии и лицо партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев выступает за восстановление отношений с Россией, что вызывает опасения в Евросоюзе. Его партия лидирует в опросах накануне выборов 19 апреля.

Источник: РБК

Европейский союз опасается позиции экс-президента Болгарии Румена Радева по Украине, поскольку его партия «Прогрессивная Болгария» лидирует в опросах общественного мнения перед выборами 19 апреля, пишет Politico.

«Его политическая программа загадочна, и у Брюсселя есть все основания для опасений», — пишет издание. Причиной тому служат «пророссийские взгляды» Радева по Украине и стремление обеспечить поставки российской нефти в Болгарию.

Экс-президент открыто поддерживает восстановление полноценного диалога с Москвой. «Болгария — единственная страна в Евросоюзе, которая одновременно и славянская, и православная. Мы можем быть очень важным звеном в механизме по восстановлению отношений с Россией», — цитирует Reuters недавнее заявление Радева.

Хотя Радев формально не возглавляет «Прогрессивную Болгарию», он — лицо партии и главный претендент на кресло премьера страы. Он утвердился в качестве самого популярного в стране политика на волне масштабных протестов 2025 года, прокатившихся по стране после крупного коррупционного скандала. Арест двух сотрудников администрации Радева, занимавшего тогда пост президента, лишь укрепил его образ борца с коррупцией.

19 января Радев объявил о решении уйти в отставку с поста президента Болгарии. К тому моменту он занимал пост президента республики девять лет — с января 2017 года. Радев отметил, что за этот срок Болгария завершила свою евроинтеграцию и стала членом Шенгена и еврозоны.

Правительство Болгарии ушло в отставку в декабре на фоне массовых протестов из-за спорного проекта бюджета. К ней призывал и Радев, заявив, что страна нуждается в «реальных переменах, которые приведут к верховенству закона и восстановлению государственности».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

