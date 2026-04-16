В Туапсе обследовали 31 жилое помещение, пострадавшее из-за атак БПЛА

Рабочие группы обследовали 31 жилое помещение и социальные объекты в Туапсинском округе, пострадавшие после налета дронов, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«Будем делать все‌ возможное, чтобы как можно быстрее помочь людям восстановить разрушенное жилье», — написал он.

По словам Бойко, сейчас в пункте временного размещения в школе № 6 находятся 22 человека. Глава муниципалитета поручил разместить людей в гостинице.

Ночью 16 апреля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В Туапсинском округе пострадали семь человек, погибли 14-летняя девочка и взрослая женщина. В результате падения обломков БПЛА получили повреждения 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальная школа.

После налета в порту Туапсе начался пожар.

