Трамп анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном

Президент США 8 апреля объявил о двухнедельной паузе в ударах по Ирану в обмен на немедленное открытие Тегераном Ормузского пролива. Израиль поддержал решение, но подчеркнул, что оно не распространяется на Ливан. В тот же день ЦАХАЛ отчиталась о крупнейшей атаке по инфраструктуре «Хезболлы», после которой, по данным Al Jazeera и ливанского Минздрава, были сотни погибших и раненых.