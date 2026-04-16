Трамп анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном

«Эти два лидера договорились, что для достижения МИРА между своими странами они официально начнут десятидневное прекращение огня с 17:00 по восточному времени (17 апреля 00:00 мск. — РБК)», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее на этой неделе представители Израиля и Ливана впервые за 34 года провели встречу в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио.
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил, что встреча с ливанским послом Надой Хамаде Моавад прошла успешно — стороны согласились, что между Израилем и Ливаном должна быть четко обозначенная граница, и договорились продолжить переговоры в ближайшие недели, пишет The Washington Post.
Моавад, в свою очередь, поблагодарила США за организацию дискуссий, призвала к прекращению огня для возвращения перемещенных жителей и указала на тяжелый гуманитарный кризис в Ливане.
В Госдепартаменте США отметили, что участники договорились о прямых переговорах в «удобное для обеих сторон время и в удобном месте».
Трамп также заявил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Рубио, а также председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну взаимодействовать с Израилем и Ливаном для достижения «прочного мира».
Президент США 8 апреля объявил о двухнедельной паузе в ударах по Ирану в обмен на немедленное открытие Тегераном Ормузского пролива. Израиль поддержал решение, но подчеркнул, что оно не распространяется на Ливан. В тот же день ЦАХАЛ отчиталась о крупнейшей атаке по инфраструктуре «Хезболлы», после которой, по данным Al Jazeera и ливанского Минздрава, были сотни погибших и раненых.
По информации NBC News, после этого Трамп просил Нетаньяху сократить удары по Ливану, чтобы не сорвать перемирие с Ираном. 9 апреля Нетаньяху распорядился начать мирные переговоры с Ливаном, сосредоточив их на разоружении «Хезболлы» и нормализации отношений.
