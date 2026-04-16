Трамп анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном

Лидеры Ливана и Израиля договорились о десятидневном прекращении огня, написал Трамп в Truth Social. Режим перемирия начнет действовать с 17 апреля 00:00 мск. Ранее представители двух стран провели в США первую за 34 года встречу.

Источник: РБК

Президент Ливана Жозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились начать десятидневное прекращение огня, заявил президент США Дональд Трамп.

«Эти два лидера договорились, что для достижения МИРА между своими странами они официально начнут десятидневное прекращение огня с 17:00 по восточному времени (17 апреля 00:00 мск. — РБК)», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее на этой неделе представители Израиля и Ливана впервые за 34 года провели встречу в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил, что встреча с ливанским послом Надой Хамаде Моавад прошла успешно — стороны согласились, что между Израилем и Ливаном должна быть четко обозначенная граница, и договорились продолжить переговоры в ближайшие недели, пишет The Washington Post.

Моавад, в свою очередь, поблагодарила США за организацию дискуссий, призвала к прекращению огня для возвращения перемещенных жителей и указала на тяжелый гуманитарный кризис в Ливане.

В Госдепартаменте США отметили, что участники договорились о прямых переговорах в «удобное для обеих сторон время и в удобном месте».

Трамп также заявил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Рубио, а также председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну взаимодействовать с Израилем и Ливаном для достижения «прочного мира».

Президент США 8 апреля объявил о двухнедельной паузе в ударах по Ирану в обмен на немедленное открытие Тегераном Ормузского пролива. Израиль поддержал решение, но подчеркнул, что оно не распространяется на Ливан. В тот же день ЦАХАЛ отчиталась о крупнейшей атаке по инфраструктуре «Хезболлы», после которой, по данным Al Jazeera и ливанского Минздрава, были сотни погибших и раненых.

По информации NBC News, после этого Трамп просил Нетаньяху сократить удары по Ливану, чтобы не сорвать перемирие с Ираном. 9 апреля Нетаньяху распорядился начать мирные переговоры с Ливаном, сосредоточив их на разоружении «Хезболлы» и нормализации отношений.

