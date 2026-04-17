Неожиданные изменения в армии Казахстана: Минобороны дало разъяснения

«Сейчас солдатам (были внесены изменения в вышеуказанный приказ 30 марта т.г.), курсантам, кадетам допускается внос, вынос телефонов до места размещения (расположение в казарме) в выключенном состоянии. Ими можно пользоваться в пределах своего подразделения (то есть казармы), а также при нахождении в военном госпитале, лечебном и диагностическом отделениях военно-медицинских частей и учреждений», — сообщили 16 апреля 2026 года в пресс-службе МО РК.