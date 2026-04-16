Главком ВС Швеции заявил о якобы планах России проверить НАТО «на прочность»

Россия якобы намеревается занять один из островов, находящихся в Балтийском море, и тем самым проверить Североатлантический альянс на прочность. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила британская газета Times со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэля Классона.

Источник: Reuters

«Страна (Швеция. — Ред.) готовится к тому, что Москва в любой момент может испытать альянс на прочность, взяв под контроль один из островов в Балтийском море», — говорится в материале.

Собеседник издания уточнил, что на его взгляд российская сторона таким образом сможет вызвать разлад в НАТО. Сама операция, как считает Классон, якобы может произойти после урегулирования конфликта на Украине.

В тот же день посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что НАТО отрабатывает на территории страны, в которой он возглавляет дипмиссию, конфликт с Россией. В рамках этих мероприятий, как добавил он, репетируются разные, в том числе и потенциально способные спровоцировать Москву сценарии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
