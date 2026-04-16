Главком ВС Швеции заявил о якобы планах России проверить НАТО «на прочность»

В тот же день посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что НАТО отрабатывает на территории страны, в которой он возглавляет дипмиссию, конфликт с Россией. В рамках этих мероприятий, как добавил он, репетируются разные, в том числе и потенциально способные спровоцировать Москву сценарии.