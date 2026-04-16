«Полное и абсолютное безумие»: Захарова прокомментировала идею о замене русского мата на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом прозвучавшую на Украине идею о замене русской нецензурной лексики на украинские аналоги. Об этом дипломат высказалась в ходе брифинга.
«Это хуже, чем маразм, это насмешка. Никто не говорит, что употребление обсценной лексики — норма или что-то хорошее, но то, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие», — заявила Захарова.
Так дипломат прокомментировала идею украинского активиста Святослава Литинского, которую он высказал в обращении к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Захарова назвала подобную инициативу насмешкой над культурой и историей собственного народа, напомнив, что украинских аналогов русского мата просто нет.
