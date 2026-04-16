Иран оценил доходы от управления Ормузским проливом

Парламент Ирана сообщил. что доходы страны от управления судоходством в Ормузском проливе составили $10−15 млрд. Тегеран намерен укрепиться в роли регулятора в проливе и использовать этот контроль для укрепления нацвалюты.

Источник: РБК

Иранский парламент оценил доходы страны от контроля над Ормузским проливом в $10−15 млрд, сообщает ISNA ссылкой на члена президиума законодательного органа.

«Текущие доходы от управления и регулирования морского судоходства в Ормузском проливе по оценкам составляют от 10 до 15 млрд долларов», — приводит его слова агентство.

Усиление суверенитета Ирана в Ормузском проливе должно быть направлено на укрепление национальной валюты — риала, добавил он. При этом Тегеран стремится стать регулятором в проливе, а не «создавать помехи и заниматься вымогательством».

Ормузский пролив был заблокирован Ираном после начала военной операции США и Израиля. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились неудачно.

После их провала президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. 15 апреля стало известно, что США в полной мере ввели блокаду иранских портов. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше