Иран оценил доходы от управления Ормузским проливом

Иранский парламент оценил доходы страны от контроля над Ормузским проливом в $10−15 млрд, сообщает ISNA ссылкой на члена президиума законодательного органа.
«Текущие доходы от управления и регулирования морского судоходства в Ормузском проливе по оценкам составляют от 10 до 15 млрд долларов», — приводит его слова агентство.
Усиление суверенитета Ирана в Ормузском проливе должно быть направлено на укрепление национальной валюты — риала, добавил он. При этом Тегеран стремится стать регулятором в проливе, а не «создавать помехи и заниматься вымогательством».
Ормузский пролив был заблокирован Ираном после начала военной операции США и Израиля. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились неудачно.
После их провала президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. 15 апреля стало известно, что США в полной мере ввели блокаду иранских портов. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.